El 'Super' comunica a los concursantes las consecuencias tras intentar boicotear la prueba semanal: "¿Qué hacemos?"

"La estrategia forma parte del juego, pero siempre os decimos que hacer trampa o ir en contra del espíritu de la prueba tiene consecuencias", explicaba el 'Super'

En la prueba semanal, los concursantes debían calcular el tiempo de diversas maneras, pensando en el 'Big Bro', Edi proponía hacer una estrategia, jugar con las normas a su favor, traicionar al otro grupo y hacer más tiempo para ganar este privilegio y así poder salvar a uno de los nominados, pero de la habitación ni Adri ni Juan estaban de acuerdo, siendo Adrián el que se lo contaba a Maica y por lo que todo saltaba por los aires en la casa de Guadalix.

Edi proponía la estrategia y, mientras unos estaban de acuerdo, Adri dejaba que "no quería eso" y terminaba comentando esto con Maica: "Querían hacer media hora más, si yo me entero de que han hecho trampas han terminado conmigo" y esto no gustaba nada a Maica: "Se llevan todos los 'Big Bro' con trampas y ya me he cansado de ser de buena, tonta".

El objetivo de la estretegia de la habitación azul era poder salvar a Jorge y, es que no sabían que Ruvens le sacó de la lista de nominados por su poder y metió a Lucía. Maica pedía explicaciones y desvelaba ante todos que se había enterado de lo que estaba pasando: "No me gustan las estrategias".

"Se dijo que no se hacía y no sé por qué vas a contarselo a ellos", le recriminaba Edi a Adri, que no daba explicaciones: "Lo he contado y punto". Y todos terminaban dando explicaciones de esto ante toda la casa: "Se propuso, se rechazó y ya está".

Pero cuando Javi entraba en escena y se enteraba de todo lo que estaba pasando, se le pasaba por la cabeza terminar con la prueba semanal y boicotearla, pero Edi saltaba ante esto: "No, con eso pierdes la prueba semanal, pero el 'Big Bro' es selectivo".

En respuesta a la traición de sus compañeros, Vanessa, Daniela y Maica consultaban las normas de la prueba para saber cómo sabotearla consiguiendo anular el 'Big Bro' y que eligiera el público.

Daniela lo tenía claro: "Mañana tiramos los relojes y se acabó, yo me encargo de hacerlo, otra semana sin comida y que salve el público a quien le de la gana". Todo esto lo decía mientras Vanessa repasaba las normas y Laura escuchaba este intento de sabotaje.

"No es lo mismo, a mí no se me ocurre jugar con el pan de mis compañeros", recriminaba Óscar y saltaba la tensión por todas las esquinas de la casa. "Si tengo la opción y el 'Big Bro' se va a la mierda, claro que lo hago", dejaba claro Vanessa y, es que, estaban muy cabreados al saber lo que estaba pensando en hacer el otro grupo.

Tras ver todo, Ion Aramendi preguntaba a la casa por todo lo ocurrido y les comunicaba algo muy importante: "En todas las prubas está permitido las estrategias entre vosotros, pero no está bien intentar reventar la prueba. Por eso, esta noche va a haber consecuencias proporcionales a lo que ha sucedido y no estoy dando la razón a nadie, estoy hablando para todos"

El 'Super' les comunica las consecuencias por lo ocurrido durante la prueba semanal

Y llegaba el momento, el 'Super' les comunicaba que no habían superado la prueba, al acumular un total de fallo de 95 errores, cuando solo se podían cometer 33 errores. Pero esto no acababa aquí, llegaban las consecuencias por lo ocurrido:

"Esa consecuencia es la siguiente, esta semana vuestro presupuesto semanal es de cero euros", les comunicaba el 'Super' y llegaban las primeras reacciones: "¿Cómo comemos? ¿Qué hacemos?"