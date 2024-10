Vanessa se derrumba como nunca en los posicionamientos tras los continuos ataques de sus compañeros: "Se me cuestiona todo lo que hago"

"Siento muchísima impotencia en esta casa. No todo sirve, no todo vale. Todo ha llegado a unos límites que no puedo", señalaba Vanessa con los ojos envueltos en lágrimas y casi sin poder hablar. "Se me cuestiona todo lo hago. Si respiro porque respiro, si hablo porque hablo, si me levanto porque me levanto o si hago la prueba porque la hago. Se me está cuestionando y machacando continuamente hacia mi persona", añadía.