Las primeras horas de los italianos en la casa de Guadalix: Shaila y Lorenzo, muy cerca

Lo que está claro es que su entrada no ha pasado desapercibida, cuando Lorenzo se levantaba y pasaba por al lado de Óscar y Daniela, estos no podían evitar hablar sobre él. "Qué guapo es este chico", decía el concursante y Daniela respondía: "Está enamorado de la chica, la chica igual. Este perfil de chico es lo que yo decía que yo necesitaba en 'Gran Hermano', tíos maduros que saben jugar, si hubiese entrado más gente como él, Edi sería uno más porque, no solamente es el físico, es la personalidad y este chico tiene una personalidad arrolladora".