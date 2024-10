Vanessa se enfrenta a las críticas y responde tras el abandono de su marido: "¿Te has arrepentido?"

Vanessa se sincera tras la marcha de Javi de la casa de Guadalix: "No es una cuestión decidida a última hora"

Los colaboradores de 'Gran Hmernao' le dicen sus opiniones al respecto y ella no duda en contestar

Javi aclara el verdadero motivo de abandonar 'GH' y desvela cuál fue su punto de inflexión: "La decisión la tomamos Vanessa y yo"

Vanessa, tras pedir a Javi que abandonase la casa de Guadalix tras ser expulsada de 'Gran Hermano', se ha explicado en el debate con Ion Aramendi tras haber vuelto unos días a la realidad, donde también estaba su marido, el que exponía los motivos que le llevaron a esto.

¿Se arrepiente Vanessa de haber pedido a Javi que abandonase la casa de Guadalix?

Antes de entrar en el plató, Ion Aramendi conectaba con ella. "Cuesta un poco, pero aquí estamos", comenzaba diciendo sobre cómo se encuentra tras todo lo sucedido, donde también confesaba si se arrepiente o no de haber pedido a Javier que abandonase y explicaba que no pide que se le entienda, pero sí que se le respete: "Le necesito realmente".

Tras esto, el presentador recibía a la recién expulsada de la casa en plató, que aseguraba que hay gente que entiende su decisión y otra que no tras lo sucedido. Como tampoco entendía el porqué de ser expulsada con un 80% de los votos, aunque sí se ha dado cuenta de comportamientos suyos con Javi que no le han gustado: "Hay situaciones en la que sí me he visto sobrepasada, no soy perfecta y cometo mil errores, soy consciente".

Las explicaciones de la recién expulsada en el debate de 'Gran Hermano'

"Yo no puedo definir si es justo o no es justo lo que hice, entiendo que es un gran concursante y fui yo quien le animó a que se presentarse. Él siempre dijo que quería que entrase yo porque es mi sueño, no creo que haya pensado de manera egoísta. Se trata de que yo llevaba una semana y media mal, tres días antes nos íbamos a ir los dos, previamente a esto. No es una cuestión decidida a última hora", explicaba Vanessa tras la marcha de Javi de la casa de Guadalix.

Como también aseguraba que ella también hubiera abandonado si la situación hubiera pasado al revés: "Para mí los 300.000 euros no están por encima de mi relación, son 13 años, igual que para él. Entiendo que es complicado entender desde fuera, ya lo expliqué, él es mi bastón. De hecho, me encontré un montón de cosas fuera que no podría gestionar ahora mismo si él no está".

Vanessa se enfrenta a las críticas tras lo sucedido

Un abandono de Javi que no muchos entendían, algo por lo que Vanessa se enfrentaba a las críticas. "Le has coaccionado y casi obligado a abandonar el concurso porque brilla más que tú. No comparto para nada tu sentimiento del amor y ojalá aprendas a querer a Javi un 10% de lo que él te quiere a ti. Desde casa me haces ver que eres tan egoísta que te da coraje que él gane el maletín y tú no", le decía Marta Peñate, algo que Vanessa y de lo que se defendía, negando esto completamente.

Pero Belén Ro recordaba alguna de las actitudes que ha tenido con él dentro de la casa: "La primera semana te querías separar de él". "Se me magnificó todo muchísimo, obviamente no me voy a separar de él, si es ciertos que las circunstancias se me hacían muy grandes ahí", contestaba ella.