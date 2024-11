Alejandra Rubio se enfada por una información sobre Carlo Costanzia: "A él no se le pasa por la cabeza"

"Luego os sorprendéis cuando un día me levanto con el día cruzado y pongo un mensaje en redes diciendo que con la prensa agüita, esto es a lo que me refiero", empezaba a decir Alejandra, que se quejaba: "Levar en portada una información falsa es un poco fuerte".

A Carlo "ni se le pasa por la cabeza" irse y "perderse" los primeros meses de su hijo, algo que a ella le dolería: "Por supuesto que me molestaría, esto es que no conocéis a Carlo, ni piensa que yo dé a luz y él irse a ninguna parte y dejarme en casa".

La influencer insistía en que su madre ya contó que "desde hace mucho tiempo" no tiene relación con nadie, que es una decisión propia y que la respeta: "Me parece muy bien, dice que es su vida y sus cosas privadas y yo no me meto".