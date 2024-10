Violeta se queda completamente descolocada con el mensaje de Vanessa sobre Edi: "No se juega con los sentimientos de las personas"

Vanessa, contundente con Edi: "Se te ha caído la carpeta y la pedazo de máscara barata que llevas"

Violeta tiene cada vez más dudas de su relación con Edi y se muestra dolida por su actitud con ella en la casa de 'GH'

Vanessa se enfrenta a las críticas y responde tras el abandono de su marido: "¿Te has arrepentido?"

Continúan las subidas y bajadas en la relación entre Violeta y Edi en la casa de 'Gran Hermano'. Y es que Violeta se muestra muy dolida con la actitud de Edi y las dudas que tenía se han transformado ya en una decisión que ha tomado, tajante y rotunda. "Voy a hablar con él para decirle que me ha decepcionado muchísimo y que no quiero nada más con él", confesaba. Y por si fuera poco, Vanessa le mandaba un mensaje a Edi en pleno directo desde el plató que dejaba totalmente descolocado a Edi.

Edi le contaba a Ruvens que la última vez que pudo haber 'pasado de ella' fue porque estaba aburrido en la fiesta y se fue a la cama. "Es desmotivación... no sé", le señalaba al cineasta. Y es que a Edi se le está haciendo cada vez más cuesta arriba su 'relación' con Violeta en la casa, a pesar de que no tenga nada en contra de ella, según señalaba a sus más cercanos.

Violeta hablaba con Edi y revelaba que si está mal, la primera persona a la que acude es al gallego: "Creía que estabas mal y encima te viniste aquí sin darme las buenas noches". Pero Edi desvelaba el verdadero problema y por lo que sí está rayado: la famosa frase de la madre de Violeta asegurando sobre Edi que es "más simple que un pedo": "Si ves que mi madre dice eso y que tu madre me vea como que te perjudico, yo cojo y me aparto".

En el plató de 'Gran Hermano, la madre de Violeta confesaba que Edi le tiene confundida: "Me tiene confundida. Veo que la tiene cariño y eso pero no se aclara ni él". La crisis entre los dos concursantes no tardaba en volver a aparecer en la casa, cada uno desahogándose con sus más allegados en el concurso.

Por un lado, Violeta dolida de nuevo por la actitud de Edi y este último, sin tener claro si Violeta le da esa madurez que él necesita: "Hace de una cosa pequeña un mundo". Lo que está claro es que la velocidad a la que va Violeta no es la misma que la de Edi. Veremos si eso al final les acaba perjudicando.

El mensaje de Vanessa a Edi

Vanessa, desde el plató y ya como exconcursante de 'GH', se dirigía a Edi para decir todo bien clarito y sin pelos en la lengua: "El hombre sin personalidad. ¿Qué tal te va en la casa?". "Aquí muy bien, ¿y a ti fuera?", era el revés que le propinaba Edi. "A mí mejor que contigo dentro, te lo garantizo", señalaba la gallega, para añadirle que no tardará en salir del concurso porque "el karma existe".

Además, le señalaba estas contundentes palabras: "Se te ha caído la carpeta y la pedazo de máscara barata que llevas. De verdad, no tiene perdón lo que estás haciendo. No se juega con los sentimientos de las personas". Edi, sin entender nada, le pedía en tono irónico que cerrase la puerta al salir. Pero los mensajes de Vanessa no acababan aquí, dirigiéndose posteriormente a Violeta.