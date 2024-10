Violeta rompe a llorar desconsolada al recibir el mensaje de su madre: "Me he quedado... creo que va por Edi"

Laura, la madre de la concursante , que veía atentamente cómo habían afectado sus palabras a su hija, aseguraba que esta frase no iba directamente para Edi: "Se la digo mil veces en la vida, si lees lo de antes y después lo pillas, pero así como lo ha leído ella... pero claro que sí, ella tiene que dar lo que le dan. Me da pena verla llorar, pero son las palabras que le digo a mi hija fuera, yo no quiero que pierda su orgullo". La madre de la concursante dejaba claro que no quería generar esto es su hija y que no pensaba en que Violeta se iba a quedar con esta frase.

Violeta no podía parar de llorar y, junto a Edi que le acompañaba en el baño, sacaba la conclusión de que su familia está sufriendo con su paso por la casa de Guadalix: "He leído cosas que no, no tenía que haber venido aquí. Mi familia no lo está pasando bien, te lo aseguro, yo esto no me lo perdono en la vida"