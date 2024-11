Violeta se sorprende ante la afirmación de Edi tras su posicionamiento: "Sabe que no es así"

Violeta se posiciona con Manu de cara a las nominaciones y Edi reacciona a esto

Edi, ante el posicionamiento de Violeta: "Llegado a este punto creo que ya no es solo afinidad, también es solo utilizar un poco la cabeza a modo estrategia"

Llegaba el momento de los posicionamientos durante el debate de 'Gran Hermano', los concursantes tenían que mojarse y decir quién entre los nominados prefieren que se marchen de la casa de Guadalix y algunos llevaban a las reacciones de sus compañeros.

Violeta se posicionaba detrás de Manu, que se enteraba durante la noche que Nerea le metió directamente en la lista de nominados con el poder que consiguió durante la gala del jueves.

"Hace una semana me hubiera puesto detrás de Daniela, he podido conocerla más durante esta prueba, me ha sorprendido a bien, me he reído un montón con ella y quiero darle una oportunidad", explicaba Violeta y detallaba el motivo por el que se posicionaba con Manu: "No tengo ningún problema con él, nos llevamos muy bien, pero por descarte me pongo aquí".

"¡Vaya, otro descarte!", era la primera reacción de Manu, que aseguraba que esto le sorprendía: "Justamente con ella es con una persona con la que tengo un carácter parecido, hemos tenido conversaciones interesantes y observo la relación que tiene ella con otras personas de la casa y me sorprende. No veo yo ese trato con Daniela".

Y tras esto, Edi opinaba sobre este posicionamiento de Violeta: "No me sorprende mucho. Llegado a este punto creo que ya no es solo afinidad, también es solo utilizar un poco la cabeza a modo estrategia, seguir avanzando con tu grupo y lo veo de una forma razonable".

Violeta, al escuchar la palabra estrategia de la boca de Edi no podía contener el gesto de sorpresa y decidía decir algo: "Soy una persona que se guia mucho por el corazón desde el primer día, creo que se ha visto. Es verdad que, a día de hoy, miro por mí logicamente. No tengo un grupo y por las únicas personas que miro aquí es por Nerea por Jorge y Edi. Él sabe que no es así".