Óscar confiesa sus dificultades en el amor en su 'curva de la vida': "Viví una situación muy dura de abusos"

Óscar decidía compartirla y volvía a la casa para verla en el pantallón del salón. "Preferiría no haberlo hecho, porque me da vergüenza", comentaba a sus compañeros antes de que comenzara su 'curva'.

Durante su infancia, confesaba que pasaron años complicados económicamente, pero que aquello no fue impedimento para su felicidad: " Mis padres no tienen un duro. Por contra, tengo una infancia y una adolescencia muy feliz. Ese matrimonio unido sin tener nada funciona muy bien".

No obstante, aquello no duró para siempre y con el paso del tiempo mejoraron su economía: " Mi padre mejora económicamente la situación, y la adolescencia es maravillosa: esquiar, montar a caballo, mi padre se compra un barquito...", contaba.

Una vez finalizada la etapa de secundaria, dejó el internado para cursar bachiller: "Cuando dejo el internado y vuelvo a otro colegio a terminar bachiller y veo aun tío rubio con ojos azules y de repente me enamoro. Estoy dos años con novia y novio. Él lo sabe, pero ella no. Llega un momento en el que no se puede sostener la situación y le elijo a él. Y desde entonces ya no hay vuelta atrás, ya siempre han sido ellos ".

Además, Óscar confesaba algo que le afectó mucho en sus primeras experiencias sentimentales: "Me voy a Madrid y cuando termino la universidad mi padre se jubila. Me tocó buscarme la vida. Vuelvo a Madrid a trabajar y me echo un novio con el que me voy a vivir, y vivo una situación muy dura de abusos. Yo había leído mucho sobre situaciones que se dan, pero nunca pensé verme en una de ellas. Con todos mis novios he establecido relaciones de poder".