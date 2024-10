Maica abre su corazón y expone los sentimientos que tiene por Tomasso: "Ha conseguido desbloquearme"

Llegaba el momento de que Shaila y Lorenzo , italianos que estaban de intercambio desde ' Grande Fratello ' en la casa de Guadalix, se despidiesen de los concursantes con los que han pasado estos días y Maica , no desaprovechaba estos últimos minutos con ellos para darles un mensaje para Tomasso , con el que conectó de una manera muy especial en sus días en Italia. Abriendo su corazón en directo sobre lo que este le ha hecho sentir en muy poco tiempo.

Maica, que no se pudo despedir de Tomasso al marcharse de la casa, se quedaba muy triste por esto y al llegar, de nuevo, a la casa de Guadalix podía ver que este se había emocionado al saber que se había marchado y cómo confesaba que le "gusta".

Maica no dudaba y respondía un rotundo "sí". "A todos mis compañeros, ya que no pude despedirme de ellos, que me trataron como una más desde el principio, pero en especial a Tomasso porque hizo mi estancia ahí mucho más agradable", comenzaba diciendo.