Daniela sufre una caída en el juego de inmunidad que acaba ganando Manu: "Está bien"

Todos se preparaban para intentar ganar este importante poder para continuar en la casa de Guadalix y, en la primera ronda, Daniela lo daba todo en la prueba, tanto era así que se golpeaba en la rodilla y, pese a esto, conseguía uno de los ochos sitios, pero ya una vez en la silla advertía de esto: "Me he hecho daño".

El italiano no dudaba en jugar por su compañera y Maica protagonizaba un divertido con Jorge Javier en este momento, del que nadie se daba cuenta, pero la concursante lo decía todo con sus gestos. Pero este no era el único, Maica, que en una de las rondas tenía que salir con unos calzoncillos de Óscar en la cabeza, no se rería tanto al pensar en los "microbios" que podía tener esta prenda al decírselo el presentador, aunque terminaba bromeando: "Luego me echo vinagre".