En su reaparición en Instagram el pasado viernes tras haber sido expulsada de 'Gran Hermano', Laura les confesó a sus seguidores que había decidido no ver ningún vídeo de su paso por la casa de Guadalix de la Sierra y que iba a esperar hasta el domingo para verlo todo en 'El Debate de GH'. Cumplió con su objetivo y en su entrevista con Ion Aramendi se derrumbó por completo y confesó sentirse avergonzada por todo lo que había dicho Manu sobre ella a sus espaldas: "Ahora entiendo todo".

No obstante, en su despedida de la casa, prefirió no confrontar a Manu como ya le había dicho al presentador que haría, pues mantiene que la mejor opción es mantener una conversación con él cara a cara, que espera que pueda ser en la casa, pues desea ser la repescada. A sus seguidores les sorprendió esa reacción al despedirse del amigo de Ruvens y les ha llamado la atención también que no se quitara el colgante que él le regaló.

Como ha visto que sus fans tienen dudas sobre este gesto, la hija de María José Galera ha explicado en sus stories de Instagram por qué sigue luciendo el colgante que le regaló el chico por el que sigue sintiendo algo muy fuerte pese a su decepción: "Quiero decir que sí, que llevo la cadena de Manu; este fue el primer mensaje que quise darle [en la despedida] y lo recibió. Me alegro mucho de que lo haya visto; aunque sí que es verdad que, después de todo lo que vi, no me salieron las palabras bonitas que tenía pensadas decirle".

"Pero creo que él sabe perfectamente que le quiero, de eso creo que no hay duda", ha matizado la andaluza, recordando que, pese a que no fuera tan cariñosa con él como había planeado en su despedida, sabe que Manu tiene claro que lo quiere y que es así porque la vio lucir su cadena. Además, ha reiterado que su deseo ahora mismo es poder reencontrarse con él en la casa que vio nacer su amor para poner las cartas sobre la mesa: "Voy a esperar a tener esa conversación".

"Espero, por favor, que me votéis para volver a entrar en la casa porque necesito esa segunda oportunidad, necesito que me volváis a conocer como la principio, como a una niña feliz", ha expresado, manifestando así una vez más sus ganas de volver a la casa, pero no solo para hablar con Manu, sino también para continuar viviendo la experiencia de 'Gran Hermano'.

Por otro lado, ha pedido perdón a todas las personas a las que les hayan molestado sus comentarios y gestos durante su paso por la casa más famosa de la televisión: "De verdad que lo digo de corazón. Soy una persona que sabe reconocer sus errores [...] Me he equivocado muchísimo, lo reconozco, pero también es verdad que no soy una mala persona, me considero una persona con mucho corazón".

