Laura siente vergüenza viendo a Vulcan

Mientras Edi y Ruvens hacen planes de futuro fantaseando con irse de viaje juntos por el mundo, Laura expresa su cariño y agradece la lealtad al segundo mientras cuestiona lo que la palabra “amistad” significa para el primero, a quien critica por llevar tres semanas hablando de ella, incluyendo el tiempo transcurrido desde su expulsión del jueves. Sin embargo, después de decir que siente vergüenza viendo algunos vídeos de Vulcan, en su despedida la pide que no esté triste y haga su concurso, sin ni siquiera un leve atisbo de crítica o censura.

Para Laura solo quedan dos personas con el espíritu del equipo azul (Vulcan y Ruvens), salvando solo a Daniela entre el resto. También me pareció curioso que mantuviera el tono amable con esta concursante y se volviera a disculpar con ella cuando acababa de ver un vídeo en el cual afirmaba que desde el jueves está en su mejor momento, las energías en la casa son mejores ahora y hasta Vulcan parece otra persona, más tratable y tranquilo. Me pareció mucho más duro lo dicho por Daniela que lo de Edi. Al límite de la percepción falsa de la realidad dijo Laura al despedirse de Violeta y Nerea que ella siempre les ha pedido la ropa, igual que se la ha dejado. ¿Perdona?

Lo de Laura no es falta de autocrítica, sino una transformación de la realidad que da hasta miedo. Resulta que hemos debido soñar que varias de sus compañeras descubrían a Laura llevando una prenda suya sin haber pedido permiso. Ya he contado que cuando le sucede por primera vez a Maica (luego le siguió cogiendo sin pedir permiso cosas de su neceser de higiene y belleza) se lo hace notar y el comentario de Laura es: “Pues me queda mejor a mí”. No sé si ahí también modificaba la realidad, pero aunque así hubiera sido no está bien decirlo, mucho menos cuando te acaban de pillar con el carrito del helado llevando una prenda de otra persona sin haber dicho ni pío y si luego vas a protestar porque te critican por tu físico.

Excepto Ruvens, todos en la casa han criticado a Laura por las mismas razones. Debería darse cuenta Ruvens de su escasa capacidad para apreciar con claridad las cosas que suceden a su alrededor. Su fama de gran experto en Gran Hermano queda una vez más en entredicho cuando es el único incapaz de ver la realidad sobre Laura. Ruvens esconde su descontento porque pensaba que un inmune Vulcan le habría salvado, anoche la audiencia dio el “Big Bro” a Violeta y se ha debido dar cuenta de que Daniela no es esa tontita que los azules creían, si no una persona muy lista que argumenta muy bien. Temo que entre en depresión cuando se entere de que Daniela es quien mejor está leyendo el concurso. Con diferencia.

Es duro reconocer que el más presentable del grupo, aunque haya renegado ya de ser azul, es un tipo que no se saca el palillo de la boca. Cuando Edi afirma que no le gustaba el fondo de Laura, Ruvens le lleva la contraria y dice que es la superficie lo que no le gusta. ¿Podría este señor dejar que cada uno tenga su propia opinión y se sienta libre par expresarla sin que tenga él que dejar imponer la propia? El caso es que Ruvens va de día horribilis en día horribilis. Anoche hubiera sido otro motivo para tocar fondo si se llega a enterar de por qué la audiencia dio el “Big Bro” a Violeta.

Adrián sigue sin superarlo

Ruvens se postula como merecedor del premio Oscar al más torpe cuando defiende a Adrián una vez más, pretendiendo hacerle creer al boxeador que ha asestado un duro golpe a Maica cuando acababa de demostrar su machismo redomado y lo mal que ha asumido las calabazas de Maica. ¡Qué manera de dispararse al pie! Adrián no lo ha llegado a superar y ahora dice que Maica se le ha caído más allá del subsuelo y hablando con sus amigos duda de que sea una buena persona. El boxeador ha disfrutado viendo a Tommaso evitando mayor acercamiento con Maica, lo cual demuestra que estar tan despechado no le deja disfrutar de la experiencia.

Una vez supieron que han superado una prueba por fin, los dos grupos equipos de baile eligieron la persona que merecía ser reconocida como más válida. Ambos grupos eligieron a sus respectivos responsables, Juan y Violeta. A su vez, estos debían elegir a otra persona de su grupo y mientras Juan se decantaba por Adrián, Violeta cogía a Óscar más por su mayúsculo esfuerzo que por ser el mejor. Entre los cuatro (Juan, Violeta, Adrián y Óscar) la audiencia elegiría el ganador del “Big Bro”. Adrián y Juan fueron los primeros en abandonar esta batalla. Creo que tantos favores debidos entre ambos han terminado de cansar a la audiencia. Por tanto, el duelo final era entre Violeta y Óscar.

La razón por la que Óscar no fue elegido “Big Bro”, quedando muy por detrás de Violeta (los porcentajes ciegos eran estos antes de quedar los dos finales: 58 %, 28 %, 10 % y 4 %) es sencillamente porque al no estar nominado Óscar este hubiera salvado a Ruvens. Si este concursante llega a saber esto a ciencia cierta tendría una pista importante de lo que pasará este jueves (¡Ruvens, calienta que sales!). Tampoco le escuché analizar esto después. Me parece que cuando la lectura es contraria a sus intereses personales (los suyos, no los de sus afines) evita el ejercicio de adivinación como experto en Gran Hermano. Lógico que no le guste reconocer que va a ser el próximo expulsado. De no haber estado él nominado creo que la audiencia habría elegido a Óscar en lugar de Violeta.

Ruvens no siempre hace predicciones

La cobardía por la que Ruvens no hace predicciones que le perjudican es la misma que le lleva a algo tan evidente como intentar congraciarse con Daniela la misma noche que sale Laura de la casa. Con su cadáver mediático todavía caliente, Ruvens decide hablar con Daniela en un tono mucho más pelota y adulador de lo que hubiera imaginado. No parece muy inteligente darle con la puerta casi en las narices un día y en cuanto se salva de la expulsión ir a dorarle la píldora. Ya no se trata de juego y estrategia, sino de vergüenza y dignidad. La última vez que Ruvens se disparó al pie fue defendiendo a ese Adrián despechado y vengativo, que vierte toda su bilis sobre Maica en la radio de Gran Hermano.

De nuevo quedaron tan mal como Adrián sus palmeros, aquellos que le reían las gracias el sábado. Todavía le quedaba bilis anoche para responder a Maica por posicionarse en su contra. Le tendrá que agradecer Adrián a Ruvens haber estado ambos nominados porque si no llega a ser por eso hubiera sido su momento de salir de la casa, probablemente con un porcentaje curioso. Demasiado está durando, pero si no está la audiencia votando por él es porque siempre hay prioridades. Aunque Maica se ponga detrás de Adrián, la audiencia tiene su propio criterio y le urge la salida de Ruvens antes que esta. Ya expliqué que los posicionamientos no son reveladores en ese aspecto, porque todos tenemos claro que los concursantes nominan, pero quien expulsa es la soberana.

Los intentos de Óscar porque Maica y Daniela se lleven bien con Ruvens no han sido exitosos y no se posicionaron las dos en contra de este porque Maica tiene una importante cuenta pendiente con Adrián. Pero la eterna nominada Daniela lo tuvo muy claro anoche y se puso detrás de Ruvens, igual que lo hizo Nerea. Daniela tuvo en contra a Edi, Ruvens y Juan. Juan solo a Óscar, último coletazo (por el momento) del viejo enfrentamiento entre ambos. Violeta a Vulcan y Adrián. Solo me queda Adrián, contra el que se posicionaban anoche Maica, Jorge, Luis y Violeta. Si fuera por los concursantes, sería expulsado el boxeador.

Ciao, Tommaso

Tommaso se fue como había venido, nunca mejor dicho. Las mismas dos bailarinas, los mismos vestidos de ‘Noche de fiesta’, la misma música del ‘Telecupón’ e idéntica gloria, o sea, ninguna. Eso sí, se fue con mucha pena por dejar de ver a los chicos de la casa, con los que se ha encontrado muy a gusto. Si unimos este comentario al desprecio que mostraba en la fiesta del viernes a las mujeres que ni cantan ni cocinan tenemos hecho el retrato robot del personaje. Que vaya con la misma paz que deja en la casa de Guadalix. Maica supo responderle bien cuando afirmaba anoche que ha estado aquí por ella. “Y por ti también, por lo que me has dicho en los vídeo que todos han visto”, respondía una Maica cada vez más acertada.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así anoche, antes de autosalvarse Violeta: 52 %, 16 %, 15 %, 9 % y 8 %.