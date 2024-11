Gran Hermano, en directo: última hora de la gala de salvación

22:42 H El vídeo sobre Adrián vs Daniela

El presentador avanza en plató el reciente conflicto entre Adrián, Maica y Daniela después de que ella lo salvara de al expulsión. "Dice que me ha salvado porque le ha cuadrado entre todos los que estábamos y no porque sea mi amiga. Yo si creo que tenga una buena relación con ella... pero ella conmigo no", dice Adrián en el vídeo que visualizan en plató. Daniela responde: "Te he salvado porque te lo debía de la última vez, tenemos buena relación pero mi amiga aquí es Maica". En otra escena vemos como Laura aconseja a Adrián sobre su relación con las freses: "A ver si tienes c*jones de quitarte la venda de los ojos y darte cuenta de las cosas dicha". "Yo tengo c*jones de sobra Laura, la cosa no va de eso", responde Adrián.