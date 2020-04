Los concursantes de 'Gran Hermano 1' se reúnen por el 20 aniversario: "¡Fue un bombazo!"

La nostalgia se apodera de nosotros y, aunque 20 años no son nada, hemos querido preparar una pieza con cada uno de los protagonistas de una edición histórica , aquellas personas que fueron capaces de dejar su vida atrás para dar vida a 'Gran Hermano'.

Silvia Casado

Silvia está "enormemente agradecida" a 'Gran Hermano'. Después de 20 años, la que fuese participante sigue con Nacho Rodríguez , del que se enamoró dentro de la casa, y tiene dos hijos. "Entramos siendo anónimos y salimos siendo súper famosos, me costó adaptarme a la nueva situación ", confiesa la ex participate.

"Viéndolo ya con la distancia, lo recuerdo con mucho cariño ", explica sobre su etapa en Guadalix. Silvia reconoce que sigue las nuevas ediciones de 'GH' "sobretodo el primer y último día porque me parecen apasionantes , es un formato fantástico". Por último, de manera muy emotiva explica: "Fuimos unos locos que sin saber nada nos lanzamos a la aventura".

"Entramos siendo anónimos y salimos siendo súper famosos", afirma @SilviCasado , ex concursante de GH1. "Lo recuerdo con un cariño inmenso, para mi la experiencia marcó un antes y un después en mi vida" #20AñosDeGH pic.twitter.com/cFcB6FqZug

Maria José Galera

Nunca me ha pasado algo así en la vida

"Fue un bombazo, nunca me ha pasado algo así en la vida" , cuenta Galera. Y, por si fuera poco, María José, con una sonrisa nostálgica, deja muy claro que "volvería a repetirlo".

"Fue algo tremendo que volvería a repetir. Nunca me ha pasado nada así en la vida". @mjose_galera comparte con nosotros cómo vivió su entrada en la casa de Gran Hermano, hace ahora 20 años. #20AñosDeGH pic.twitter.com/ZvWIR4RYbd

Íñigo González

Su paso por 'Gran Hermano 1' fue uno de los más recordados por la audiencia porque, sencillamente, se ganó el corazón desde los espectadores desde el primer segundo. Sin embargo, Íñigo reconoce que "el día que estrenaron el concurso no lo vi" y "cuando me llamaron, dije que iba a entrar en la casa de 'GH' y nadie me creía".