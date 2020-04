La vida de los concursantes de 'Gran Hermano 1', veinte años después

María José Galera

Israel Pita

Silvia Casado

"Pues nos vamos los dos" , con esta frase Silvia puso fin a su concurso en 'GH 1' tras vivir 25 días en la casa. La expulsión del que se había convertido en su pareja, Israel Pita , le afectó tanto que a sus 26 años no lo dudó ni un segundo y se marchó con él para seguir viviendo su historia de amor .

Fruto de su amor nació su hijo, Hugo, pero los 'grandes hermanos' no continuaron su relación. Ahora Silvia es madre de dos niños y sigue con su carrera como peluquera, siendo una gran estilista de novias en Málaga .

Nacho Rodríguez

Jorge Berrocal

Jorge se enamoró perdidamente de María José Galera, hasta el punto de abandonar el concurso tras no soportar la expulsión de la andaluza, haciendo historia con su frase "¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?". El militar de 25 años ponía así fin al reality tras casi un mes en la casa. La relación de María José y Jorge mantuvo a España en vilo y un año después acabaron dejándolo entre exclusivas y reproches.