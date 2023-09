La gran emoción de Gustavo, chófer de María Teresa Campos, en su entrada: "La pena la llevo por dentro, esto ha sido un regalo de ella"

Gustavo, el que ha sido chófer de María Teresa Campos durante muchos años, ha decicido entrar en Gran Hermano VIP 8 como concursante, aunque se había comprometido con el programa antes del fallecimiento de la que ha sido para él como una segunda madre y ha dudado hasta el último momento si entrar o no en la casa de Guadalix.

La presentadora le ha dado las gracias por estar en el programa porque no ha sido una decisión fácil. Él ha asegurado estar feliz de poder concursar en Gram Hermano VIP: "La pena la llevo por dentro, pero esto para mí ha sido un regalo de ella. Ella hubiera querido que yo estuviera aquí, estoy seguro. Ella siempre me decía: 'coge cualquier oportunidad'. Yo antes había renunciado a otras cosas, este era el momento, sé que estoy aquí por ella y le mando un beso al cielo".

El ya concursante de Gran Hermano VIP ha contado lo que era María Teresa Campos para él: "Perdí a mi madre hace años y ella era mi segunda madre. Yo si tenía un problema se lo contaba a ella, ella si tenía un problema conmigo me lo contaba a mí. Nos apoyábamos mutuamente, ahora es muy duro saber que no va a estar cuando me pase algo porque nos hemos protegido siempre".