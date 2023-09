Oriana Marzoli llora indignada al creer que viviría en la cueva sin maleta y sin baño

'GH VIP' ya ha comenzado y Oriana Marzoli ha sido una de las primeras concursantes confirmadas. Para acceder a la casa de Guadalix, la influencer ha bajado en un ascensor. Al abrirse las puertas ha descubierto que lo que había al otro lado no era lo que ella esperaba, pero no le ha quedado más remedio que avanzar y entrar en la nueva cueva de 'Gran Hermano'.

" No entenderé jamás el tema de hacerme pasarlo mal. Ahora la Prehistoria. Entré a una granja en 2018 y este año a la Prehistoria, es que no lo entiendo. ¡Qué fastidio!", ha comenzado nada más ver su nuevo hogar.

Marta Flich ha aparecido entonces en una pantalla: "Oriana, bienvenida a la Edad de Piedra . ¿Qué te parece? Es tu estilo", le ha transmitido la presentadora. "Marta, no te subas al carro de los presentadores que me vacilan porque saben que lo paso mal con la naturaleza", la ha respondido la venezolana.

"Seis vips vivirán aquí. Sin maleta, sin comodidades y sin baño, al menos tal y como lo conocemos en el siglo XXI", ha continuado Marta. Y sus palabras han sido suficientes para provocar las primeras lágrimas de Oriana en el concurso: "Te lo juro que lloro. Amor, no me hagas esto. ¿Qué es esto? ¿Es una broma, no? No me voy a meter en una letrina, te lo digo en serio. ¡Yo quería llegar súper mona a mi casa normal!".