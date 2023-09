Luitingo ya ha sentenciado a Laura y admite que no piensa relacionarse más con ella. De hecho, más tarde, continúa molesto y asegura que no piensa limar asperezas con la presentadora, visiblemente afectado por lo sucedido: "Voy a evitarla", confiesa. ¿Qué opinan al respecto sus confidentes, Zeus y Pilar?

Al parecer, esto no ha sido lo único que ha sentado mal de la presentadora a sus compañeros. Escuchamos a Luitingo quejarse de que Laura no recoge sus cosas. Es más, el cantante considera que ha estado muy pendiente de ella para que luego hayan tenido ese desencuentro: "Soy e único que está para ti, que te da un beso, un abrazo, que 'te quiero', 'tráeme café, tráeme esto, tráeme lo otro'... ¿Quién eres tú? ¿Y tú me la haces así? Entonces, cuando la primera sale así ya... ya me puede pedir disculpas que... ya, el cariño...".