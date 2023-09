La reacción de Bea Retamal al ver a su ex, Rodri Fuertes, regresar a 'GH VIP' para apoyar a Marta Castro

La valenciana estaba viendo la primera gala junto a su amiga Tania Déniz, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que lo grababa todo para un directo en el que se puede ver que su primera reacción es la sorpresa. "Me parece mona, es guapa", comentaba Bea, que se quedaba con la boca abierta al ver que Marta Castro no sabe cuál es el apellido de Rodri y estallaba en gritos de emoción después al ver que su ex se metía a la limusina donde estaba la influencer: "¡Qué mono! Que ha aparecido, ¡qué mono! Esto mola".