Rodri Fuertes matiza sus palabras sobre sus relaciones tras las críticas de los fans de Adara Molinero

"Ella me ha enseñado a tener una relación que yo desde hace años atrás, no desde hace un año, sino muchos años atrás que no tenía y es la de confiar al cien por cien". Esas palabras de Rodri Fuertes hacia su novia, Marta Castro, en el primer debate de 'GH VIP 8' encendieron a los fans de Adara Molinero , que lo criticaron duramente porque consideran que estaba menospreciando a la exconcursante de 'Supervivientes', con la que mantuvo una relación sentimental que terminó el verano pasado.

"En la otra red social, vi a un montón de gente insultándome a mí y a mi familia por un comentario que dije en plató, que yo creo que o me expliqué mal o se entendió mal y es que yo nunca me he referido a otras personas. En este caso, hablaba de mí, de un problema mío, no de hace un año, sino de hace años y eso es lo que trataba de explicar", han sido las palabras de Rodri en stories, en las que ha recalcado que su problema de confianza en la pareja era únicamente culpa suya y no de sus exnovias.