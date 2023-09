La reacción de Tony Spina el reproche de la madre de Oriana a Marta Peñate en directo: "No tiene nombre"

"Los argumentos de Marta me parecen... No voy a caer en esas tonterías. Tontería quizás es que yo te vea bailar con la música del plató en una situación tan delicada como la que estás viviendo ", ha comentado.

Esto no ha pasado desapercibido. Marta, afectada directa, no ha podido evitar las lágrimas y ha roto a llorar desconsoladamente: ""Mi novio me ha pedido que yo venga a aquí porque sabe que me encanta mi trabajo. Porque sabe que me encanta este formato. Y porque al padre de mi novio, que acaba de fallecer hace cuatro días, su máxima ilusión era verme en televisión porque le encantaba cómo lo hacía. Y usted no es nadie para hacerme ese comentario tan ruin. Esto va por mi suegro, para que lo sepas".