Anabel Pantoja brota contra Oriana Marzoli: "No he visto persona más mala"

Todo ha ocurrido en plató tras ver el conflicto que ha enfrentado a la concursante con Albert Infante

La colaboradora considera que Oriana ha sido "manipuladora" con su compañero

A ella se suman Alexia Rivas y Marta Peñate: "Me parece horrible que le digan lo que tiene que hacer"

Los concursantes de 'GH VIP' ya llevan más de diez días conviviendo y, como era de esperar, ya han aparecido las primeras rencillas. Una de ellas ha venido a consecuencias de las que fueron las primeras nominaciones del concurso. Albert Infante decidió nominar a Alex Caniggia, Oriana le incitó a que le dijera el motivo cuando estuvieran en directo. Él siguió sus recomendaciones pero todo acabó peor de lo que había imaginado.

Albert desveló que Alex le había llamado "piojoso" y eso le llevó más tarde a un continuo remordimiento: "Yo creo que con lo que he dicho del chico este me he cargado mi concurso", decía mientras entraba en un bucle del que le costaría salir. Finalmente, tras darle cientos de vueltas al tema, llegó a una conclusión: necesitaba hablar con él para aclarar las cosas.

"Me estás dejando como flipando. Fue algo que te hicieron a ti, no tú. No entiendo porqué tu rayada", le decía Oriana al escucharle. Pero, a pesar de ello, Albert decidió seguir con su idea y buscar la reconciliación con el argentino: "Me arrepiento muchísimo", le dijo para instantes después poner fin a su disputa con un abrazo mientras Oriana decía no entender nada y lo definía con la palabra "falsedad".

Y, como era de esperar, tras su reconciliación con Alex, Albert tuvo que hacer frente a una conversación con Oriana en la que también estuvo presente Luca. "Si crees que una estrategia buena en un reality es el querer estar bien con todo el mundo, te digo que el público no te va a apoyar", le dijo ella.

Las opiniones en plató

Después de visualizar en directo todos los acontecimientos, los colaboradores se disponían a opinar: "Me parece horrible que estén como hienas machacando a Albert, diciéndole lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, lo que tiene que decir. Si él se quiere reconciliar con Alex, es cosa de Albert", comenzó Alexia Rivas. Marta Peñate se sumaba a su opinión.