Luitingo, Jessica y Pilar protagonizan el primer gran triángulo amoroso de la edición: "Siento cosquillitas en el estómago"

La conexión surge entre Luitingo y Pilar Llori después de que el cantante tuviera mucha complicidad con Jessica Bueno los primeros días

El cantante confiesa que prefiere a Pilar antes que a Jessica Bueno y la creadora de contenido que "siente cosquillitas en el estómago"

La declaración de Luitingo a Pilar: "Eres la persona más especial que tengo en la casa"

Luitingo y Pilar Llori están cada vez más cerca, aunque el cantante había empezado el programa teniendo mucha complicidad con Jessica Bueno, ahora parece que la conexión ha ido a más con Pilar.

Aunque ellos se resisten a admitirlo, es evidente que Pilar y Luitingo comparten mucho más que una simple amistad. Ya preguntaba Oriana a su compañero si tuviera que elegir entre Pilar y Jessica, ¿a quién elegirías?". Él prefería no decir nada y tras esto tenía una conversación de lo más reveladora con Pilar.

"Yo hubiese contenstado si lo sé", le reprochaba Pilar y él, entre preguntas y alguna que otra reveledora palabra, decía mucho sin decir nada: "Que no es amistad, ¿tú te crees que yo me caigo del cesto? Tú quieres que todo esto sea broma, pero no lo es. Dime la verdad, ¿tú quieres que yo me aparte? ¿Tú quieres que te lo diga claro ya? ¿Tú eres fiel físicamente y de pensamiento?". "No me pongas a mí en tesituras que tú no has querido responder", decía la creadora de contenido y él respondía: "Si yo pudiera hablar...".

Pero esto no se queda aquí, en la casa los compañeros quieren saber en qué punto están ambos. Sol Macaluso vuelve a preguntar al cantante si prefiere a Pilar o a Jessica Bueno, él sigue sin responder. Pero Jessica le pregunta a la creadora de contenido si es verdad que hay cosquillitas en la tripa dentro de la casa y Pilar responde que es "verdad". Luitingo pregunta para confirmar que esto es verdad y Pilar vuelve a afirmarlo: "Sí".

Y aquí llega el momento de Pilar, en medio de la noche se levanta al salón y Luitingo va detrás de ella. La concursante tiene muchas dudas sobre lo que está pasando y la actitud de él: "Quiero saber si a mí me tratas igual que tratas a Jessica". "¿Tú de verdad no piensas que eres algo más fuerte aquí que cualquier persona?", le pregunta él. Pilar no entiende porque no se lo dice a ella y el concursante no entiende esto: "¿Por qué tengo que dar explicaciones a la gente de mis cosas? Con Jessica me llevo muy bien pero, ¿cómo va a ser lo mismo que tú? A ti no tengo que decirte nada, ¿me entiendes? Que tú no nacieste ayer". "Como no nací ayer no me dejes de tonta. Es que no te puedo decir más, es que yo sé lo que tengo fuera y se...", dice ella y Luitingo reacciona: "Si quieres tirar para adelante fuerte tienes que ser tú y olvidarte de todo".

Todo esto lo observa muy de cerca Jessica Bueno, que pide al súper desde el baño poder cotillear la conversación e incluso se acerca a un lado del salón para ver si escucha algo y luego habla del tema con Luitingo: "Si tú estás bien, te sientes cómodo con alguien, con ella, por ejemplo, déjate llevar". Y ella confiesa algo: "Me raya que me metan a mí. Que sientan como que tú juegas a dos bandas y eso es lo que a mi me raya y lo que no quiero que se vea. Creo que ella tiene dudas, ella quiere saber". "Ya he hablado con ella, no te rayes", le dice él.