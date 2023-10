Susana Bianca, sobre su relación con Zeus: "Estoy empezando a sentir cosas"

Hace ya unos cuantos días que Zeus confesó a Susana que se sentía atraído por ella . A pesar de que la modelo al principio aseguró no querer nada , después dio a entender que no se iba a cerrar en el amor. Tanto que le llegó a decir al hijo de Sara Montiel el tipo de perfil que quería dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP' . De hecho, Susana le llegó a decir a Zeus hace poco que tuvo ganas de darle un beso , algo que dejaba ver claramente que entre estos dos concursantes puede existir algo más que una relación de amistad.

Este jueves la modelo curvy ha hablado con Gustavo en el jardín de la casa precisamente sobre su relación con Zeus. "Yo siempre le he dicho (a Zeus) que eres una persona que se enamora por la personalidad y no por el físico", ha dicho el que era chófer de María Teresa Campos. A lo que Susana Bianca soltaba la bomba: "No quiero adelantarme, pero estoy empezando a sentir cosas. Lo que pasa que estoy confusa porque no sé si es amistad o algo más".