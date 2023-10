Zeus no le ha ocultado a Susana que se siente atraído por ella , pero hasta ahora Susana se mostraba un poco ambigua. Fue con Gustavo con quien acabó confesando que empieza a sentir cosas por su compañero aunque todavía no quiere decirle nada.

"No quiero adelantarme, pero estoy empezando a sentir cosas. Lo que pasa que estoy confusa porque no sé si es amistad o algo más ", dijo Susana.

Eran poco más de las cinco y media de la mañana cuando Zeus le preguntaba a Susana qué pensaba de él y si le caía bien. Mientras le cogía la mano, la concursante le decía que "mucho más que eso". "¿Hablas de mí en el confe?", se interesó Zeus. Susana se rió y se mordía el labio: "No te lo puedo decir... Llevo dos días como pensando unas cosas pero... déjamelo a mí, ¿vale?", decía. Zeus intentó sonsacarle un poco más de información, pero Susana echaba balones fuera. No obstante, ambos seguían dándose caricias en la mano y mirándose intensamente .

"A mí me gustaría. Desde hace mucho", le contestaba Zeus. "Te dije que me gustaría conocer sobre esta persona que hay aquí. Conocer profundamente a alguien, pues te haces una idea de cómo puede ser. Un día salir fuera a 'dar una vuelta' y charlar. Me gustaría", añadía él. Susana después le pedía un abrazo y Zeus se echaba a sus brazos en el sofá: "Yo me quedaría así", comentaba. Los dos también se daban besos y caricias en lo que fue bastante tiempo abrazados.