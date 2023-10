Los atributos de Javier Fernández revolucionan la casa: "¡El pájaro era así de grande!"

Ha ocurrido cuando se han despertado y ha causado gran sensación y revuelo. El Súper le ha dicho que se tenía que pasar por el confesionario. "Ay, me he quitado los pantalones...", ha lamentado el patinador olímpico, puesto que se acababa de desvestir. "Uy, esta noche no duermo yo. Voy a tener escalofríos", ha dicho Albert, sorprendido, al verle en calzoncillos. "Muy heavy, ¿no?" , ha señalado Carmen Alcayde.

"Tú no has visto lo que yo vi el otro día", Albert no daba crédito y lo comentaba con sus compañeros dentro de la casa. Cuando de nuevo llegó la noche, Javi se fue a dormir y sus compañeros bromearon con él diciéndole que no se quitase el pantalón. Laura Bozzo no se calló a la mañana siguiente: "Me han dicho Pilar y Albert que te vieron en calzoncillos y me dijeron que el 'pájaro era así de grande'". Albert ha insinuado en tono jocoso que si Michael no la tuviera igual se conformaría, algo que no sabemos si al modelo le ha sentado demasiado bien.