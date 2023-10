Michael no quiere dudas con respecto a su relación con Albert: "Lo he dicho mil veces..."

Javier Fernández, a Michael Terlizzi: "Creo que se ha quedado información en el aire"

La relación entre Albert Infante y Michael Terlizzi, en la cuerda floja

Luitingo, a Michael Terlizzi: "Albert está enamorado de tí"

La cabeza de Michael Terlizzi está hecha un lío y más después de los tweets que contestó Albert Infante en el pasado debate de 'Gran Hermano VIP'. El modelo italiano teme que su relación con Albert se pueda confundir con algo más que una relación de amistad. Cabe destacar que en varias ocasiones Infante ha mostrado a varios concursantes de la casa además de al propio Michael cómo se siente con él.

Y por si fuera poco, Javier Fernández ha echado más leña al fuego asegurando que si no conociese ni a Albert ni a Michael, es posible que la gente se piense que haya algo más. "Creo que se ha quedado información en el aire", señaló el expatinador olímpico. Michael le ha dicho si acaso tenía dudas y este ha respondido que la gente en casa puede que esté confusa.

Por otro lado, Luitingo le ha dejado las cosas claras a Michael: "Tu tienes que decir la relación que tienes. Lo que te gusta y lo que no. Fin". "Lo he dicho mil veces", ha dicho Michael. A lo que Luitingo le ha respondido lo siguiente: "Pero es que lo tienes que decir aquí, no ahí". Es entonces cuando Carmen Alcayde ha intervenido diciendo que igual no lo quería decir porque no hacía falta, que cuando le preguntasen entonces sí lo dijera. Luitingo le ha corregido: "Si le hace falta decirlo".

"Él expresa lo que siente y su situación y tú estás de acuerdo con todo...", le dijo Luitingo. "Yo lo he dicho mil veces", asegura Michael. "Son ellos los que intentan...", ha dicho Michael consciente de que tiene las cosas claras y que lo ha dejado claro muchas veces. Javier Fernandez le ha señalado a Michael lo siguiente: "Si tú dices que tu amistad con Albert es muy importante...". Y ha concluido Michael: "Yo lo he dicho mil veces, que soy hetero, me gustan las chicas". Es ahí entonces cuando Luitingo le ha dicho que Albert estaba enamorado de él.