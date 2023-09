Albert se confiesa sobre su relación con Michael: "Él me lo ha dejado claro siempre"

Pilar le dice a Albert que Michael le busca todo el rato en la casa de 'GH VIP'

La relación entre Albert y Michael en la casa de 'Gran Hermano VIP' va cogiendo cada vez más forma conforme el programa avanza. Los concursantes son conscientes de todo lo que va pasando dentro y no dudan en hacérselo saber a Albert, comentando entre ellos las miradas que el modelo italiano le echa al propio Albert. Según ellos, todo ha ido a más desde la fiesta que tuvieron anoche los concursantes.

"Estáis haciendo la bola más grande de lo que es", dice Albert a sus compañeros. "Me voy a ir porque me estoy poniendo nervioso", termina diciendo Albert. Y es que anoche el 'tonteo' entre ambos fue bastante notorio, diciendo uno al otro que no le hablaba y al revés. Albert le llegó a decir a Michael lo siguiente: "¿Sabes que me pasa?, no puedo estar enfadado contigo. No puedo".

Además, el modelo italiano le dijo a Albert que era el mejor. "Me he estado riendo mucho tiempo", le elogia. También tuvieron un momento para hablar sobre la discusión que tuvieron. Albert le dijo que si había llorado. "No", responde el italiano. "He intentado llorar pero no puedo". Y añade lo siguiente: "No quiero decir por que estuve mal pero te puedo decir que me ves fuerte y creo que lo soy. Quiero ser fuerte para los demás. Pero también soy persona y cuando se pone en duda algo que no he dicho no estoy cómodo", explica Michael.

Albert habla con Pilar sobre su relación con Michael

Una vez en la habitación, Albert Infante ha estado hablando con Pilar Llori sobre el tema. "Estoy rayado porque no quiero que se entere (Michael) que se está hablando de esto", ha dicho Infante sobre este tema. "Tarde o temprano se va a hablar y lo sabrá", contesta Pilar, "Luego, él ya verá, cuando lo sepa, qué tipo de amistad quiere tener contigo", ha zanjado la modelo. Pero Albert lo tiene claro: "Siempre he dicho que no, que él me lo ha dejado claro siempre. ¿Qué hay conexión? Sí, pero no para más allá", confiesa.