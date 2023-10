Alex Caniggia gasta 100 euros del premio a cambio de la inmunidad: "Voy a echarlos uno a uno"

Pese a que todos los concursantes han asegurado en más de una ocasión que "el dinero del premio no se toca" , Alex no se lo ha pensado dos veces y ha aceptado la oferta de Marta Flich ofreciendo 100 euros por la puja. Como el resto de concursantes no han seguido con la propuesta, el argentino ha conseguido la inmunidad para las nominaciones que estaban a punto de comenzar.

Laura Bozzo, íntima amiga de Alex, no se ha tomado nada bien la decisión del argentino. En opinión de la presentadora el dinero de los compañeros no se toca y para ella ha marcado un antes y un después: "Tú a mí no me conoces, esto se acabó, yo me debo a la decisión de la audiencia, no pago dinero que no es mío para salvarme".