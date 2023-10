Yiya lleva a las lágrimas a Laura Bozzo: "¡No soy cualquier cosa para que se me falte al respeto de esta manera!"

Laura Bozzo y Yiya tuvieron un enfrentamiento el pasado miércoles a raíz de todo el tema de Albert y Michael. Todo surgió porque Albert puso en su boca palabras que según Yiya no habían salido de ella y tachó a Infante de no quererse a sí mismo. Por eso "no quiere a nadie". Esto no le sentó nada bien a Laura Bozzo, quien saltó y le plantó cara a la aspirante: "Yo no voy a permitir eso". Pero la cosa no se ha quedado ahí.