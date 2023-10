Yiya dice a Albert “que no se quiere a sí mismo” y Laura Bozzo estalla en su defensa: “No voy a permitir eso”

“Siento impotencia” dice Albert, a la vez que señala que Yiya por decirle que entre Naomi y Michael podría estar surgiendo algo. Guillén niega haber dicho nada de eso y lanza unas feas palabras contra Albert: “No quiere a nadie porque no se quiere a sí mismo” .

Estas declaraciones de Yiya no han sentado nada bien a Laura Bozzo, íntima amiga de Albert, que no ha dudado en planta cara a la aspirante a concursante: “Yo no voy a permitir eso. Yo te escuche decir lo de Naomi”, decía Laura.