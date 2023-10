"Me va a odiar mucha gente pero siempre me he pasado la vida pensando en los demás y la felicidad de los demás y yo creo que también tengo que pensar en la mía. Igual estoy haciendo el loco por los sentimientos que estoy ahora recibiendo y creo que voy a decir que sí, que me lo gasto", entonaba Zeus cuando Marta Flich le ofrecía la posibilidad de gastarse la vida extra.