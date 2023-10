Albert Infante se convierte en el expulsado tras la polémica con Michael: "La gente no me ha entendido"

Ya en la casa Albert aseguraba -al ser preguntado sobre por qué la audiencia no le ha apoyado- lo siguiente: "No me han entendido con el tema de Michael. No lo sé". Posteriormente, en plató volvía a ser de nuevo preguntado. "Albert, ¿por qué crees que estás aquí?", le preguntaba Marta Flich. "Por lo de Michael está claro ¿no?", respondía Albert. "Yo creo que no se me entendió. Es lo que yo creo. Mis sentimientos, yo me hice una película y él a lo mejor no me dio pie. Pero yo sentía", concluía.