Zeus Montiel hace uso de la única 'vida extra' disponible en el concurso

Susana Bianca había sido expulsada por la audiencia y gracias a Zeus vuelve a concursar

Zeus Montiel promete amor eterno a Susana Bianca, mientras ella cuestiona su sexualidad

El peor temor de Susana Bianca y Zeus Montiel se había convertido en realidad. La concursante había sido una de las expulsadas de la semana y con ello habían tenido que pausar su historia de amor, que comenzó en la casa de 'Gran Hermano VIP'. Zeus se quedaba completamente destrozado, pero lo que no sabía era que tenía la opción de repescar a Susana gastando la única vida extra en juego en el programa, que costaba 25.000 euros del premio final. Zeus lo tuvo claro.

Antes de acudir a la sala de expulsión, Susana se abrazaba con Zeus y ambos se dedicaban sus últimas palabras de amor. "Ojalá vuelva por la puerta pero si no vuelvo, fuerza", decía Susana. "Te quiero un montonazo. Siempre estaré contigo. Te quiero mucho. Te quiero con toda mi vida, de verdad", respondía Zeus. Ninguno de los dos quería separarse, pero llegaba el momento.

Susana se enfrentaba a Albert Infante y a Gustavo en la nominación. Marta Flich finalmente anunciaba que Susana era la expulsada. Ella rompía a llorar desconsolada. Cuando se recompuso, aseguró sentirse muy orgullosa de su concurso.

"Estoy con la cabeza bien alta porque tengo la conciencia tranquila de que al menos, guste o no guste, he sido yo misma. Me he 'mojado' cuando me he tenido que mojar. He dicho lo que realmente muchos pensaban pero he sido yo la que me he atrevido a decir las cosas a la cara sin hacer daño y con el corazón. No sé cómo se ha podido entender fuera y por eso estoy triste, pero me da mucha pena", reaccionaba la modelo canaria.

Zeus se rompe ante la expulsión de Susana

Los concursantes aguardaban en el salón la decisión del audiencia y por el ascensor volvían a la casa Albert y Gustavo. Sus compañeros más cercanos rápidamente se levantaron a felicitarles por la salvación (aunque en ese momento no sabían que habría una segunda expulsión en la noche) mientras que Jessica Bueno y Zeus Montiel se echaban a llorar.

Cuando la presentadora preguntó al concursante cómo estaba, él dijo que "con el corazón partido". Ahora bien, tiene claro que Susana le ha cambiado la vida. "Para mí el premio es ella. Yo lucharé por ella pero para mí el premio es ella", aseguraba.

Susana Bianca llega al plató de 'GH VIP' y habla de su relación Zeus: "Enamorada' es una palabra muy fuerte"

Susana Bianca llegaba entonces al plató de 'Gran Hermano VIP' donde la esperaban sus allegados, Marta Flich y excompañeros de concurso. La presentadora le preguntó por todo lo que había vivido en la casa. En especial por Zeus.

"Yo nunca le he engañado, siempre he sido sincera. Él siempre ha sabido todo porque le he dicho en todo momento lo que he sentido. Pero esta semana sabiendo que podía irme me he dado cuenta de lo que siento por él y es un hombre maravilloso y estaré apoyándole desde fuera", explicaba. Aún así, Susana decía que "enamorada" era una palabra aún muy fuerte para decirla. Con la presentadora visionaba también las últimas horas de los concursantes, donde se hicieron promesas de amor y confesaron las muchas ganas que tenían de "hacer el amor".

Marta Flich le explicaba entonces que tal vez no había terminado todo para ellos. La presentadora le contaba la existencia de la única vida extra que había en juego en el concurso. Por 25.000 euros del premio final, Zeus Montiel, el concursante elegido por Susana para tomar la decisión, podría decidir si regresaba o no a la casa.

Zeus Montiel gasta 25.000 euros del premio final para que Susana vuelva a la casa

Habían sido varios los concursantes que no habían gastado esa vida extra por el beneficio del grupo. Oriana Marzoli lo rechazó con Luca Dazi; Marta Castro con Sol Macaluso; y Luitingo con Pilar Llori, todos alegando que el grupo había pactado no gastar dinero del premio final. En ese sentido, cuando Zeus escuchó la oportunidad que tenía, decidió "ser egoísta por una vez en la vida".

"Estoy hasta las trancas de enamorado. He encontrado feelings pero nunca he conectado tanto como Susana. Hay que vivir este concurso para saber lo que es", había dicho el concursante sobre lo que sentía por Susana. "Me va a odiar mucha gente pero siempre me he pasado la vida pensando en los demás y la felicidad de los demás y yo creo que también tengo que pensar en la mía. Igual estoy haciendo el loco por los sentimientos que estoy ahora recibiendo y me va a odiar mucha gente y lo siento por la gente del público y del programa pero creo que voy a decir que sí, que me lo gasto", decidía. Con ello, Susana Bianca volvía a la casa como concursante de pleno derecho.

Las reacciones en la casa ante el regreso de Susana y la pérdida de dinero