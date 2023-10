¡Avilés se convierte en nuevo concursante oficial!: Así ha reaccionado la casa a la salida de Yiya

Nada más escuchar su nombre salir de la boca de Ion Aramendi, Avilés se ha emocionado mucho: ‘’Gracias, espero no defraudar a nadie, de verdad. Al final es una aventura donde quiero dar mi mejor versión, no sé cuál será la mejor o la peor, pero sí que es verdad que me gustaría que el público viese cómo soy en una convivencia en una casa. Gracias a todo el mundo que está fuera y a gente que es muy especial para mí’’.