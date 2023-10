El tremendo enfado de Álex Caniggia con Laura Bozzo por su actitud: ''Ya no soy más su amigo, me ha clavado un puñal''

Laura Bozzo y Álex Caniggia han formado un dúo imbatible y su amistad se ha ido afianzando casa vez más, hasta ahora.

A Álex no le sentó nada bien la manera de nominar de Laura durante la última gala y así se lo hizo saber a su amiga.

Las nominaciones que Laura llevó a cabo el pasado jueves provocaron que tanto ella, como sus amigos, Carmen y Álex fuesen candidatos a la expulsión. A Caniggia no le sentó nada bien la manera de nominar de Laura y así se lo hizo saber a su amiga.

Muy enfadado y al borde del colapso, Álex le recriminaba a Laura su acción: ‘’Laura, ¿qué mierda hiciste? Te dije que nominases a Marta, acordamos que nominabas a Marta’’, le espetaba el concursante, mientras que ella respondía: ‘’No la voy a nominar nunca’’.

Tras la pequeña discusión, el concursante se iba al confesionario y explicaba porqué estaba tan enfadado con Laura: ‘’La pelotuda de Laura no me hizo caso, no pasó nominaciones Marta que es la única que no fue nominada nunca. Ahora no voy a estar tan amigo de ella, eso lo prometo. Se merece que la echen directamente, esto para mí es clavarme el puñal, encima estoy nominado’’.

Laura, por su parte, explicaba cómo se sentía al respecto: ‘’Estoy agotada, me siento mal, siento que lo hago todo mal. No me quieren hablar y estoy sola. Soy como soy, no sirvo para estrategias, nunca he votado por estrategia, siempre por el corazón y ahí está el resultado’’.

Pero a Álex las lágrimas de su amiga no le servían de nada: ‘’Fue una noche de mierda porque acordé con mi equipo tres, dos, uno y no me hicieron caso. Ahora ojalá la gente eche a Laura, por clavarme el puñal’’.