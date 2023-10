La fuerte discusión entre Yiya y Naomi en la que tienen que intervenir sus compañeros: "No aguanto más"

Naomi y Yiya tienen varios encontronazos en la casa y todo estalla entre ellas en el baño

Laura Bozzo tranquiliza a Naomi tras la discusión y se posiciona de su lado

Naomi se convierte en concursante oficial de ‘GH VIP’ y Marta informa en la casa que otro aspirante se quedará el domingo

Naomi y Yiya han demostrado que no tienen ninguna conexión desde que entraron como aspirantes a concursante, pero todo estallaba entre ellas desde el momento en el que supieron dentro de la casa que Naomi se convertía en la primera concursante oficial entre los tres tras ser la más votada por la audiencia.

Yiya no entendía cómo podía haber sido Naomi la primera elegida por la audiencia y un comentario de Naomi en la casa hacía estallar todo. "Habla de mí cuando esté delante", le advertía Yiya y Naomi no daba crédito cuando su compañera también hablaba de ella por la casa.

Los gritos y las discusiones iban a más entre ellas en la casa. "O se pira o me piro", decía Naomi y es que no le gustaban nada los comentarios que Yiya estaba haciendo sobre ella y su vida de fuera: "Seré gentuza, pero no una mantenida".

Esto iba a más y ambas tenían su momento más tenso en el baño. Yiya llegaba mientras Naomi estaba maquillándose y le dejaba la escoba: "Por si quieres, para cuando te termines de maquillar". Ambas se enzarzaban y sus compañeros entraban en la escena para que cada una estuviera en un lugar de la casa y dejaran de discutir.

Laura Bozzo le pedía que no entrase en el juego: "Para de participar en este juego, lo único que quiere es provocarte porque tienen envidia de que el público te ha elegido". Mientras ella se rompía y no podía evitar las lágrimas ante este momento de tensión. Mientras, Yiya se desahogaba por la casa: "Le he puesto un cacharro para que limpia, a ver si es capaz de limpiar. Lo que quiero decir lo digo".