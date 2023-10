Álex Caniggia se sincera sobre su vida personal con Naomi: "Le hice la cruz a mi madre..."

"Mi mujer estaba embarazada, ¿cómo nos vamos a ir? A los 10 días parió. No se quería quedar en la casa con nosotros. Venía por el divorcio de mi padre" , ha asegurado Álex. No obstante, Caniggia ha añadido que lo que hizo fue alquilar una casa al día siguiente , recoger todo y marcharse. "Le hice la cruz a mi madre. Vive en Marbella, solo va a Argentina por temas de divorcio".

"Me molestó que me sacara de la casa habiendo más casas. Encima con mi mujer embarazada. No conoce a mi hija ni a su nieta", ha contado Álex. A su vez, ha aprovechado para contarle a Naomi Asensi que con su padre ha estado cinco años sin hablarse: "Como vivimos en el mismo barrio, antes de entrar acá lo vi y le invité a un café. Le conté lo de mi madre y no se lo podía creer".