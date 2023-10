Los concursantes se saltan las normas con la comida y el Súper anuncia la sanción que sufrirán: "La compra que recibiréis mañana tendrá un recorte"

Los concursantes de 'Gran Hermano VIP' recibieron este domingo un regalo por parte del programa en donde se les concedía una propina y podían elegir la comida que quisiesen con un tiempo limitado. Pero no gestionaron bien el tiempo y algunos concursantes se gastaron el dinero de la propina en comida para ellos. Además, no se podía compartir nada de esa comida que habían elegido cada uno, como bien dijo Ion Aramendi al explicar las normas antes de empezar. Algo que muchos no han cumplido.