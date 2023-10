"¿Y los Cáncer?", se cuestionaba Naomi. "Muy sensibles", decía Carmen. "Y muy familiares", añadía Álex (Acuario) que parecía compartir con Carmen Alcayde esta afición por el horóscopo. Pero la concursante le aseguraba a Naomi que ella no podía ser Cáncer porque no le había visto sensibilidad. Naomi lo objetó: "Pues a mí siempre me han dicho que soy súper Cáncer". "Ella lo lleva por dentro", apuntaba Susana.