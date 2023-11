Los motivos de la expulsión disciplinaria de Álex y Gustavo

Todo comenzó con Avilés preguntando al Súper si podía terminar de hacer el gazpacho, cosa que Laura Bozzo no entendía del todo: "¿Por qué preparas para todo el mundo si nadie va a comer? ¿O ustedes sí van a comer?". Naomi intervino preguntando a Bozzo en tono irónico si podía coger lo que quisiera de la nevera. "¿No puedo coger un tomate y ya está?". Y es que el equipo azul tomó la decisión de hacer gazpacho sin tener mucho en cuenta al equipo naranja. "O sea, ¿nosotros no existimos?" , les preguntaba Laura Bozzo al equipo azul.

Michael le quitó leña al fuego asegurando que no hacía falta crear una polémica por nada. "Pues voy a agarrar una caja de huevos y la voy a echar al jardín, ¿qué te parece?", le respondía Laura Bozzo. "A partir de ahora ya no hay reglas aquí" , añadió la presentadora peruana. Es ahí cuando Gustavo señaló que está de acuerdo en que si Avilés hace eso, "cualquiera puede hacer lo que quiera". Laura Bozzo dijo al resto que a Avilés todos le seguían el rollo, porque si ella lo hubiera hecho todos habrían protestado.

Jessica Bueno le dijo a Laura Bozzo tras sus palabras que entonces hiciera al día siguiente ella la comida. "Me estoy defendiendo porque me acabas de llamar 'lameculo' y no lo soy", le dijo muy alterada a Bozzo por lo que acababa de decir anteriormente.

"Lo que pasa es que no voy a hablar chorradas. No voy a discutir una tontería. A nadie se le niega nada. Quieres hacer una tortilla, pues te la haces. Es que llega un momento que exploto. No me apetece enfadarme con nadie. ¿Hay algún problema? 'Me trago' mucho...", señaló Jessica, diciéndole que podía hacer lo que quisiera pero sin discusión de por medio.