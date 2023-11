Los concursantes hablan sobre infidelidades y cuentan sus experiencias: "Le pillé en la cama con otro"

Empezaba contando su experiencia Jessica Bueno . La modelo andaluza no entraba en mucho detalles, pero sí que compartía con sus compañeros la manera en la que se dio cuenta de que su ex era infiel: "Yo creo que te das cuenta de que algo no va bien, sobre todo, cuando cambia su rutina , imagina que normalmente siempre ha sido de estar en casa y empieza a viajar mucho por trabajo y a sociabilizar mucho con todo el mundo menos contigo ".

Avilés ha explicado que fue uno de los momentos más difíciles de su vida: "Yo me esperé en el salón y me senté con los dos en el sofá, y les dije que no se preocuparan que el que se iba era yo, y me fui de allí con un ataque de ansiedad conduciendo, y la infidelidad fue con su supuesto mejor amigo, una persona que había estado la semana anterior cenando en casa de mis padres".