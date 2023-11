La discusión entre Avilés y Carmen Alcayde tras el posicionamiento de Zeus: "Tienes una forma de actuar con las personas que no es limpia"

Además, cabe destacar que en el directo de 'Última hora' de 'Gran Hermano VIP' Carmen Alcayde ha dedicado unas palabras a Avilés: "Me da igual lo que diga de mi. No estoy pensando en juegos. Todo lo que dice de mi es para mí lo que es él. Me parece muy mal tipo". Por su parte, Avilés le ha dicho también en directo lo siguiente: "Pienso que sabes hacer muy bien el concurso. Es una persona sibilina. Tiene una forma de actuar con las personas que no es limpia".