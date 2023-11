Así ha sido el arranque de la esperada repesca de 'GH VIP': solo pueden quedar dos entre Luitingo, Pilar y Albert

Todos estábamos esperando que llegase la gala de este jueves por los 'momentazos' que nos iba a dar... ¡y así ha sido! Y es que la repesca nos ha traído grandes sorpresas. Albert Infante, Pilar Llori y Luitingo han sido los repescados del programa. No obstante, hay que recordar que solo dos de ellos se quedarán en la casa. Primero ha sido la audiencia la que ha decidido que Pilar Llori y Albert Infante sean repescados y posteriormente -y a falta de una plaza más- Luitingo se ha convertido en el tercero en entrar.

Ya el pasado domingo lo avisaba Ion Aramendi: "Hay muchas preguntas en el aire, todas esas preguntas tienen una respuesta el jueves...". Y esas preguntas ya están todas respondidas. Además, Álex Caniggia y Gustavo, expulsados disciplinariamente del programa, no escondían sus ganas de regresar a la casa de Guadalix de la Sierra. Pero no ha podido ser. No estaban entre los aspirantes ni tenían una maleta que mostraba Marta Flich al principio del programa.