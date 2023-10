El cara a cara más tenso entre Pilar y Luitingo que da por zanjado lo que había entre ellos: "Has jugado conmigo"

Con la salida de Luitingo en la pasada gala como expulsado lo que más se esperaba era su reecuentro con Pilar Llori, con la que había tenido un bonito romance dentro, aunque ella se mostraba algo molesta con la relación que había tenido con Jessica Bueno en la última semana.

Era muy esperado el reecuentro de Pilar y Luitingo durante el debate de 'GH VIP' y era mucho más frío de lo esperado, algo que podía esperarse con las primeras palabras de la influencer a Ion Aramendi antes de la entrada al plató: "Estoy un poco decepcionada, un poco triste, desilusionada en general".

Tras estas palabras de Pilar entraba Luitingo al plató y explicaba algo: "Las cosas han ido de otra manera de la que se esperaba". Ambos se saludaban, pero de manera muy fría y él confesaba estar también "regular". Ion Aramendi preguntaba al cantante lo sucedido.

"Yo salí de allí con otros pensamientos y otras cosas, el pensamiento que tengo con ella es que le vaya todo genial, pero no tengo el sentimiento para conocerla como otra cosa o tener una relación con ella", confesaba Luitingo sobre su relación con Pilar. Algo de lo que hablaba también Pilar: "No era lo que me esperaba para nada, la que ha ido de verdad soy yo y ha jugado conmigo, estoy en 'shock".

La confesión de Luitingo sobre sus sentimientos por Jessica Bueno y la reacción de Pilar

Luitingo ha negado por completo haber jugado con Pilar y ha qeurido confesar algo que ha dejado a todos de piedra: "Lo que ha pasado en los últimos días es que me encanta estar con Jessica". "¿Al final no estaba tan loca no? Se ha retratado él solito", reaccionaba Pilar a esto. "Cuando se fue Pilar estuve mucho tiempo con Jessica, es verdad que me he sentido muy a gusto con ella, lo de dormir con ella lo sentí", le explicaba el cantante.

Los reproches de Pilar no han faltado ante esto: "¿Qué hubiese hecho tu familia si yo dejo a mi novio por ti, me enrollo contigo y luego me enrollo con Javi? Hasta el último día decías que Jessica era una amistad, ¿por qué el último día seguías diciendo que tenías sentimientos por mi?". "Tu en un mes y medio dejaste a tu novio la semana que estuviste expulsada también", reprochaba Luitingo y ambos vivían un tenso momento en el plató.

Y es que lo que no entiende Luitingo es que la carta que le escribió Pilar tuviera exigencias hacia su actitud con Jessica en la casa: "¿Yo soy tu novio para las exigencias?". "Ni lo vas a ser ni lo serás en la vida", respondía muy molesta Pilar y Luitingo dejaba claro algo: "Los sentimientos de las personas pueden ir variando, ¿tengo derecho a sentir a lo que mi cuerpo quiera sentir?".

Así ha sido la reacción de los colaboradores al escuchar la confesión del cantante