Pilar Llori reacciona a la posibilidad de volver a la casa con Luitingo y aclara si ha hablado con su ex

Pilar Llori ha dejado muy claro que quiere ser repescada para volver a la casa de Guadalix. Como todavía no se conocen los detalles de la repesca, que los dará Marta Flich este jueves en la gala, los fans del formato fantasean con que vuelvan al concurso al menos dos expulsados. En caso de que eso pudiera ser y los escogidos fueran Luitingo y ella, los seguidores de la madrileña quieren saber si estaría dispuesta a retomar su relación amorosa .

"¿Tú crees que lo puedes arreglar con Luis si entráis en la casa los dos?", le ha preguntado uno de sus fans en un directo, ante lo que ella ha contestado: "No lo sé, no tengo ni idea". Una respuesta con la que no cierra definitivamente la puerta al cantante de 'Operación Camarón', por el que ha confesado que sigue teniendo sentimientos en su visita a 'En todas las salsas', el vídeo podcast de mtmad presentado por Iban García.