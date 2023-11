Los dardos de Belén Ro a Carmen Alcayde que hacen saltar a Frank Blanco: "Ha mentido por estar en televisión"

"Me sorprende que diga Avilés hace cualquier cosa por tener presencia en televisión y hace caso a los jefes cuando ella también ha hecho cualquier cosa y ha mentido por estar en televisión, por tener más presencia en los programas y más días a la semana . Yo lo he vivido. Avilés también tendrá lo suyo y lo habrá hecho, pero no es el único que lo ha hecho. Por tener un día en televisión la gente mata y Carmen Alcayde también", ha dicho muy tajante Belén Ro.

Palabras con las que Frank Blanco ha reaccionado: "Yo he coincidido con Carmen Alcayde, he trabajado varias veces con ella y la he visto fuera de los platós". Y ha querido defender a la concursante: "Es una profesional que se prepara el trabajo como poca gente he visto, buena compañera y generosa. Esa es una experiencia mía".