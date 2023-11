Susana, a Zeus: "¿Tú no puedes venir conmigo a plató y luego te vas?"

El bajón de Susana dentro de la casa es total después de ser ella una de las nominadas a la expulsión el próximo jueves. La modelo ha hecho resumen un poco de su paso por el programa y es consciente de que si no se hubiera enamorado, no estaría pasando por esto. El resto de concursantes han reaccionado también a cómo ha estado estos días Susana, señalando que de alguna manera le puede perjudicar estar en una relación como concursante.

Por su parte, Zeus Montiel está pensando en abandonar. Tanto él como Susana han estado hablando sobre lo que tendrán que decir en plató cuando salgan expulsados. La propia Susana le ha dicho a Zeus si no puede ir con ella y luego irse. "Me encantaría", ha señalado el hijo de Sara Montiel. Además, ha añadido lo siguiente: "Yo lo que quiero es estar fuera, explicar y defender, y que la gente me de su visión y poder estar ahí".

Posteriormente, Zeus le ha confesado a Susana que realmente para él ya ha cumplido. Que ha encontrado un amor y que siente que su cabeza está a cero: "Me voy contento y feliz". Y en el confe se ha sincerado: "Me encuentro cada día más apagado. Noto que me falta el apetito, que no descanso, noto que cada vez me cuesta más mantener conversaciones con gente de la casa porque pienso en qué habrá fuera. Estoy tan saturado... muchas veces pienso que estaría mejor fuera". A su vez, le ha dicho a Susana que quiere ser fuerte y no quiere defraudarla a ella ni a nadie. Después, ambos concursantes se han dado un abrazo emocionados.