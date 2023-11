Carmen Alcayde se salva de la expulsión y estalla de alegría: "¡No me lo creo!"

Y es que los porcentajes claramente marcaban a una concursante que la audiencia quería que siguiera nominada. Ante la pregunta de quién creían que era el porcentaje más bajo y con lo cuál, el que se salvaría, tanto Michael como Susana coincidían en la misma persona: Carmen Alcayde. "Vamos a descartar a uno de vosotros, que no significa que sea el más votado. La audiencia ha decidido que no se salve de la expulsión y por lo tanto, que continúe nominado... Susana", decía la presentadora.

La decepción en la modelo era total, además de que lo tenía claro: "No me sorprende, estoy segurísima de que soy yo" . Posteriormente, a Susana le iba a entrar el bajón. Un bajón que lleva sufriendo varios días, puesto que no está pasando por su mejor momento desde que le dijeran que ella era una de las nominadas y se fuera en medio del directo de la gala a su habitación completamente rota.

La cosa estaba entre Carmen Alcayde y Michael, que no podían aguantar más sus nervios, ya que la decisión no se ha sabido hasta el final del programa. Eran conscientes de lo que se jugaban y de lo importante que es una salvación a estas alturas de 'Gran Hermano'. Lara Álvarez entonaba el clásico "la audiencia ha decidido que se salve de la expulsión..." para posteriormente decir: "¡Carmen Alcayde!". La alegría de la periodista era total: "¡No me lo creo!". Cabe recordar que no es la primera vez que Carmen Alcayde se salva de una expulsión.